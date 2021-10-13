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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» лишился основного голкипера на месяц

13 Октября 2021 • 18:05 Комментировать
Милан
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Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Французский вратарь Майк Меньян не сможет помочь «Милану» в ближайших поединках Серии А и Лиги чемпионов.

Основной игрок «россонери» в течение продолжительного времени испытывал боль в области запястья, о чём сообщает клубная пресс-служба. Консервативное лечение не принесло должного эффекта, ввиду чего первому номеру команды Пиоли придётся перенести операцию. Предполагается, что Меньян пропустит около месяца по причине реабилитации.

Напомним, что француз перешёл в «Милан» из «Лилля» во время межсезонья за 13 миллионов евро. Трижды в девяти играх текущего сезона Меньян уходил с поля без пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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