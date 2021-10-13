«Милан» лишился основного голкипера на месяц

Французский вратарь Майк Меньян не сможет помочь «Милану» в ближайших поединках Серии А и Лиги чемпионов.

Основной игрок «россонери» в течение продолжительного времени испытывал боль в области запястья, о чём сообщает клубная пресс-служба. Консервативное лечение не принесло должного эффекта, ввиду чего первому номеру команды Пиоли придётся перенести операцию. Предполагается, что Меньян пропустит около месяца по причине реабилитации.

Напомним, что француз перешёл в «Милан» из «Лилля» во время межсезонья за 13 миллионов евро. Трижды в девяти играх текущего сезона Меньян уходил с поля без пропущенных мячей.