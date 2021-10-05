Экс-капитан «Милана» прочит клубу чемпионство

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что «красно-чёрные» созрели для борьбы за Скудетто.

«Сейчас «Милан» абсолютно готов к триумфу в национальном первенстве. Команда обладает двумя сильными сторонами: осведомленностью в собственных силах, а также разнообразием тактических решений.

У тренера есть что предложить соперникам в каждом матче. «Дьяволы» выглядят убедительнее других команд», - приводит слова Амброзини La Gazzetta dello Sport.

После семи сыгранных туров у «Милана» 19 очков в активе и промежуточное второе место.

Ранее Златан Ибрагимович сообщил, кто станет чемпионом Италии.