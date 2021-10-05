Экс-капитан «Милана» прочит клубу чемпионство

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что «красно-чёрные» созрели для борьбы за Скудетто.
«Сейчас «Милан» абсолютно готов к триумфу в национальном первенстве. Команда обладает двумя сильными сторонами: осведомленностью в собственных силах, а также разнообразием тактических решений.
У тренера есть что предложить соперникам в каждом матче. «Дьяволы» выглядят убедительнее других команд», - приводит слова Амброзини La Gazzetta dello Sport.
После семи сыгранных туров у «Милана» 19 очков в активе и промежуточное второе место.
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