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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-капитан «Милана» прочит клубу чемпионство

05 Октября 2021 • 18:31 Комментировать
Милан
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Верона
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16.10 21:45

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что «красно-чёрные» созрели для борьбы за Скудетто.

«Сейчас «Милан» абсолютно готов к триумфу в национальном первенстве. Команда обладает двумя сильными сторонами: осведомленностью в собственных силах, а также разнообразием тактических решений.

У тренера есть что предложить соперникам в каждом матче. «Дьяволы» выглядят убедительнее других команд», - приводит слова Амброзини La Gazzetta dello Sport.

После семи сыгранных туров у «Милана» 19 очков в активе и промежуточное второе место.

Ранее Златан Ибрагимович сообщил, кто станет чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Массимо Амброзини
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