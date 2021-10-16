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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович вернулся в заявку «Милана»

16 Октября 2021 • 13:46 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
Через 5 ч. 10 мин.

40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович может вернуться на поле в ближайшем поединке чемпионата Италии против «Вероны». Скандинавский форвард попал в заявку «Милана» на предстоящую встречу, об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

Напомним, что Ибрагимович пропустил около месяца из-за повреждения. Последний раз он выходил на поле 12 сентября.

Поединок «Милан» - «Верона» состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Златан принял участие в одном матче и отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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