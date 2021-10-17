​Пиоли прокомментировал яркий камбэк «Милана»

«Милан» в субботу вечером обыграл «Верону», превратив домашние 0:2 в 3:2. После игры комментарий дал тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Ребята проявили характер. «Верона» была сильнее в первом тайме. Они были лучше в единоборствах, в интенсивности, в подборах, поэтому создавали опасные ситуации. В перерыве я увидел, что команда верит в себя. Это было проявлением зрелости.

Нам нужны зрелость и стабильность. Если вы хотите стремиться к большему, нужно уделять внимание мелочам. Эта игра доказывает, что клуб создал сильную команду. Даже при таком количестве кадровых проблем, у меня есть конкурентоспособная команда с множеством вариантов», - сказал Пиоли итальянскому Sky.