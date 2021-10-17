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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» потерял Ребича

17 Октября 2021 • 00:47 Комментировать
Милан
3:2
Верона
окончен

«Милан» из-за травмы потерял очередного футболиста. Ещё по ходу первого тайма субботнего матча против «Вероны» был заменён Анте Ребич. Журналист Антонио Витиелло на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что у хорватского форварда имеется подозрение на растяжение связок голеностопа.

Напомним, что «Милан» в поединке против «Вероны» совершил камбэк. Команда Стефано Пиоли проигрывала со счётом 0:2, но в итоге победила 3:2. На текущий момент именно «россонери» располагаются на вершине турнирной таблицы Серии А, однако в воскресенье обойти их может «Наполи», которому предстоит принять «Торино».

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Милан Анте Ребич
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17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
17.10  16:00 Эмполи ... Аталанта 4.7 4.4 1.67
17.10  16:00 Дженоа ... Сассуоло 3.6 3.75 2.02
17.10  16:00 Удинезе ... Болонья 2.24 3.55 3.2
17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
17.10  21:45 Ювентус ... Рома 1.76 4.2 4.3
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