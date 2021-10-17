​«Милан» потерял Ребича

«Милан» из-за травмы потерял очередного футболиста. Ещё по ходу первого тайма субботнего матча против «Вероны» был заменён Анте Ребич. Журналист Антонио Витиелло на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что у хорватского форварда имеется подозрение на растяжение связок голеностопа.

Напомним, что «Милан» в поединке против «Вероны» совершил камбэк. Команда Стефано Пиоли проигрывала со счётом 0:2, но в итоге победила 3:2. На текущий момент именно «россонери» располагаются на вершине турнирной таблицы Серии А, однако в воскресенье обойти их может «Наполи», которому предстоит принять «Торино».