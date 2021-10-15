Жиру рассказал, в чём разница между «Арсеналом» и «Челси»

Французский нападающий «Милана» вспомнил о периоде своих выступлений в английской Премьер-лиге, где он поиграл за лондонские «Арсенал» и «Челси».

«В «Челси» ты мало забиваешь и на твою позицию может прийти другой. Там у тебя нет так много игрового времени, как в «Арсенале». Вот и вся разница. И мы наблюдаем, что у «синих» в последнее время гораздо больше трофеев.

«Челси» может позволить благодаря своим победам себе форварда за 90 миллионов», - цитирует Оливье Жиру The Athletic.

Отметим, что 35-летний француз покинул ряды «аристократов» летом этого года и на его место был приобретён Ромелу Лукаку.