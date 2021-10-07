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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каннаваро: «Жоржиньо заслужил получить «Золотой мяч»

07 Октября 2021 • 22:54 Комментировать
Брентфорд
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Челси
7.50 4.00 1.50
16.10 19:30

Фабио Каннаваро, который в 2006 году становился обладателем «Золотого мяча», поделился прогнозами, удостоится ли его соотечественник Жоржиньо самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Бывший игрок сборной Италии считает, что победа полузащитника «Челси» в номинации была бы вполне справедливой. «Жоржиньо заслужил выиграть «Золотой мяч» из-за титулов, но не все так просто. Например, когда я получал приз, то Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ведущих ролях еще не было», - приводит слова Каннаваро издание AS.

Примечательно, что согласно котировкам букмекеров Жоржиньо даже не входит в топ-5 претендентов на победу. В этом году футболист стал триумфатором Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Золотой Мяч Жоржиньо
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