Каннаваро: «Жоржиньо заслужил получить «Золотой мяч»

Фабио Каннаваро, который в 2006 году становился обладателем «Золотого мяча», поделился прогнозами, удостоится ли его соотечественник Жоржиньо самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Бывший игрок сборной Италии считает, что победа полузащитника «Челси» в номинации была бы вполне справедливой. «Жоржиньо заслужил выиграть «Золотой мяч» из-за титулов, но не все так просто. Например, когда я получал приз, то Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ведущих ролях еще не было», - приводит слова Каннаваро издание AS.

Примечательно, что согласно котировкам букмекеров Жоржиньо даже не входит в топ-5 претендентов на победу. В этом году футболист стал триумфатором Лиги чемпионов и чемпионата Европы.