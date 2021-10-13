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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» готов отпустить Азара в «Челси» при одном условии слухи

13 Октября 2021 • 22:01 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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16.10 19:30

Эдену Азару так и не удалось проявить себя в составе мадридского «Реала» в последние годы, а причиной этому стали постоянные травмы. Как итог, руководство клуба готово отпустить бельгийца, чтобы дать шанс другим молодым игрокам закрепиться в команде.

Правда, «сливочные» требуют за полузащитника баснословные деньги, которые по предварительным данным не готов платить «Челси». Лондонцы заинтересованы в возвращении Азара, но не считают эту цель приоритетной.

Однако, британское издание Daily Express сообщает, что стороны могут найти компромисс. По информации источника, «Реал» хочет включить в сделку правого защитника «синих» Риса Джеймса. В нем испанцы видят замену стареющему Даниэлю Карвахалю.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар Рис Джеймс
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