Система VAR отменила 16 голов Вернера с момента его трансфера в «Челси»

Положение Тимо Вернера в «Челси» после перехода Ромелу Лукаку еще сильнее пошатнулось. Более того, лондонцы еще летом были намерены избавиться от немца из-за не самой выразительной игры в исполнении форварда.

Однако, аналитики ESPN поделились занимательной статистикой, обратив внимание на невезение нападающего сборной Германии. Оказывается, с момента трансфера игрока в «Челси» система видеоповторов VAR отменила аж 16 голов Вернера.

Отмечается, что втором в этом списке является представитель «Ювентуса» Альваро Мората, который однажды отметился «хет-триком» из незасчитанных мячей в поединке с «Барселоной» в Лиге чемпионов.