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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Система VAR отменила 16 голов Вернера с момента его трансфера в «Челси»

04 Октября 2021 • 21:35 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
7.50 4.00 1.50
16.10 19:30

Положение Тимо Вернера в «Челси» после перехода Ромелу Лукаку еще сильнее пошатнулось. Более того, лондонцы еще летом были намерены избавиться от немца из-за не самой выразительной игры в исполнении форварда.

Однако, аналитики ESPN поделились занимательной статистикой, обратив внимание на невезение нападающего сборной Германии. Оказывается, с момента трансфера игрока в «Челси» система видеоповторов VAR отменила аж 16 голов Вернера.

Отмечается, что втором в этом списке является представитель «Ювентуса» Альваро Мората, который однажды отметился «хет-триком» из незасчитанных мячей в поединке с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер
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