​Тухель прокомментировал тяжёлую победу над «Брентфордом»

В субботу вечером «Челси» добился непростой победы над «Брентфордом» со счётом 1:0 и сохранил лидерство в Премьер-лиге Англии. После игры комментарий дал главный тренер лондонцев Томас Тухель.

«Если подводить итог, то мы были очень сильны в течение 70 минут и очень удачливы в течение 20 минут. Мы уезжаем домой с тремя очками благодаря Эдуару Менди.

Матч был похож на кубковый. Соперник шёл на риск, и атмосфера на стадионе придавала им храбрости. Но они играют так с самого начала сезона. Мы проделали много черновой работы, которую обычно не видят. Мы были сильны в трудные моменты и сохраняли холодную голову», - сказал Тухель в интервью для BBC Match of the Day.