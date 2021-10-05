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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер: «Интерес «Баварии» - честь для меня»

05 Октября 2021 • 15:32 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
7.50 4.00 1.50
16.10 19:30

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал слухи касаемо намерений чемпионов Бундеслиги пригласить его в свои ряды.

«Чувствую себя хорошо в Лондоне, где я сейчас выступаю. Я всем доволен здесь.

Интерес «Баварии» - честь для меня, поскольку это подтверждает, что я в последнее время всё делал правильно», - приводит слова Рюдигера Фабрицио Романо.

Напомним, что у 28-летнего центрдефа «Челси» по факту завершения текущего сезона истекает срок действия соглашения с клубом.

Прежде сообщалось, что Антонио Рюдигер склоняется к варианту с переходом в качестве свободного агента в «Реал».

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