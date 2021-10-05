Рюдигер: «Интерес «Баварии» - честь для меня»

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал слухи касаемо намерений чемпионов Бундеслиги пригласить его в свои ряды.

«Чувствую себя хорошо в Лондоне, где я сейчас выступаю. Я всем доволен здесь.

Интерес «Баварии» - честь для меня, поскольку это подтверждает, что я в последнее время всё делал правильно», - приводит слова Рюдигера Фабрицио Романо.

Напомним, что у 28-летнего центрдефа «Челси» по факту завершения текущего сезона истекает срок действия соглашения с клубом.

Прежде сообщалось, что Антонио Рюдигер склоняется к варианту с переходом в качестве свободного агента в «Реал».