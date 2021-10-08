Вернер опроверг слухи о переговорах с «Баварией»

На фоне неудачных выступлений Тимо Вернера в «Челси», нападающего начали активно сватать в другие клубы. Более того, британские СМИ сообщали, что футболист намерен нанять нового агента, чтобы побыстрее оформить свой переход в «Баварию».

Однако, сам Вернер опроверг эту информацию в интервью сетевому изданию Express.de. Форвард отметил, что действительно недоволен своим положением в лондонской команде, но не хочет покидать столицу Англии из-за этого.

«Я не говорю, что уйду, если не проведу определенное количество матчей до Рождества. Пока я полностью сфокусирован на том, чтобы заслужить место в основном составе «Челси», - подытожил Вернер.