Тухель раскритиковал игровую форму Вернера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал кадровую ситуацию в команде накануне противостояния с «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги. Оказывается, наставник недоволен показателями некоторых подопечных.

В частности, досталось нападающему Тимо Вернеру. Отвечая на вопрос о возможном включении немца в стартовый состав, тренер лондонцев сослался на проблемы игрока. «У нас плотный график, мы не можем ждать, пока Вернер наберет форму. Хочу выпускать тех, в ком уверен здесь и сейчас», - заявил Тухель в интервью Evening Standard.

Стоит добавить, что в активе Вернера лишь один гол в шести матчах за «Челси» в текущем сезоне АПЛ.