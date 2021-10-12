Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канте снова тренируется полноценно

12 Октября 2021 • 19:37 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
6.90 3.75 1.55
16.10 19:30

Полузащитник Н’Голо Канте приступил к полноценным тренировочным занятиям после излечения от коронавируса. Информация размещена на страницах официального сайта «Челси».

Из-за COVID-19 Н’Голо Канте пропустил два матча «Челси» в сентябре-октябре, а также не сыграл за сборную Франции в финальной части Лиги наций.

«Челси» также сообщил о том, что к тренировкам без ограничений вернулся Рис Джеймс. Он получил повреждение лодыжки в игре против «Манчестер Сити» в конце сентября и не смог отправиться в ряды сборной Англии.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 16 сентября. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Брентфорд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертону» нужен Фекир
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Жота вернулся в «Ливерпуль» с повреждением
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Канте снова тренируется полноценно
18:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» рассказал о травме Варана
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» положил глаз на защитника «Барселоны» слухи
11:19 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал футболистов, которых нужно купить «Ньюкаслу» 4
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» 3
09:53 · Англия. Премьер-лига
На пост главного тренера «Ньюкасла» претендуют пять специалистов 4
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не планирует подписывать Икарди и Ремзи
11 Октября
23:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист сборной Англии: Жоржиньо могут дать «Золотой мяч» за победу на Евро-2020
22:48 · Англия. Премьер-лига
Бенджамин Менди не сможет выйти под залог
21:59 · Англия. Премьер-лига
Фавр – претендент на должность главного тренера «Ньюкасла» слухи
21:19 · Англия. Премьер-лига
Погба поспособствовал переходу Варана в «Манчестер Юнайтед»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Икарди не намерен переходить в «Ньюкасл»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт не видит будущего в «Арсенале» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем