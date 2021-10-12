​Канте снова тренируется полноценно

Полузащитник Н’Голо Канте приступил к полноценным тренировочным занятиям после излечения от коронавируса. Информация размещена на страницах официального сайта «Челси».

Из-за COVID-19 Н’Голо Канте пропустил два матча «Челси» в сентябре-октябре, а также не сыграл за сборную Франции в финальной части Лиги наций.

«Челси» также сообщил о том, что к тренировкам без ограничений вернулся Рис Джеймс. Он получил повреждение лодыжки в игре против «Манчестер Сити» в конце сентября и не смог отправиться в ряды сборной Англии.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 16 сентября. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Брентфорд».