Лукаку назвал свои лучшие игровые качества

Бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что выгодно отличает его от других футболистов своего амплуа.

«У меня большая комплекция, и многие думают, что я просто жду, когда мяч сам придёт ко мне, чтобы завершить атаку. Но я никогда не играл так. Терпеть не могу подобные стереотипы.

Моё лучшее игровое качество заключается в том, что я опасен перед воротами соперника, когда иду на скорости с мячом. Отдав пас, я всегда знаю, где должен располагаться внутри штрафной. Могу делать всё понемногу», - цитирует Ромелу Лукаку Daily Mail.

В текущем сезоне бельгиец отличился за «аристократов» уже 4 мячами в 9 поединках.