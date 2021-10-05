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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку назвал свои лучшие игровые качества

05 Октября 2021 • 14:06 Комментировать
Брентфорд
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Челси
7.50 4.00 1.50
16.10 19:30

Бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что выгодно отличает его от других футболистов своего амплуа.

«У меня большая комплекция, и многие думают, что я просто жду, когда мяч сам придёт ко мне, чтобы завершить атаку. Но я никогда не играл так. Терпеть не могу подобные стереотипы.

Моё лучшее игровое качество заключается в том, что я опасен перед воротами соперника, когда иду на скорости с мячом. Отдав пас, я всегда знаю, где должен располагаться внутри штрафной. Могу делать всё понемногу», - цитирует Ромелу Лукаку Daily Mail.

В текущем сезоне бельгиец отличился за «аристократов» уже 4 мячами в 9 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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