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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рюдигер не понимает, почему Менди нет в номинации на «Золотой мяч»

17 Октября 2021 • 09:22 Комментировать (1)
Брентфорд
0:1
Челси
окончен

Страж ворот «Челси» Эдуар Менди не попал в список футболистов, которые претендуют на получение «Золотого мяча» в 2021 году. Одноклубник Менди Антонио Рюдигер не понимает, почему так произошло.

«Кто-нибудь объяснит, почему Менди не номинирован на «Золотой мяч»? Какое выступление!» - написал Рюдигер на своей страничке в «Твиттере», отметив качественную игру вратаря в матче с «Брентфордом».

Напомним, что «Челси» обыграл «Брентфорд» на выезде со счётом 1:0 и сохранил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. Антонио Рюдигер в субботу вечером не играл по причине полученного повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер Эдуар Менди
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Октября 2021 в 10:17
Другой Менди в тюрьме... Вот и перепутали... Хе...
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