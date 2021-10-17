​Рюдигер не понимает, почему Менди нет в номинации на «Золотой мяч»

Страж ворот «Челси» Эдуар Менди не попал в список футболистов, которые претендуют на получение «Золотого мяча» в 2021 году. Одноклубник Менди Антонио Рюдигер не понимает, почему так произошло.

«Кто-нибудь объяснит, почему Менди не номинирован на «Золотой мяч»? Какое выступление!» - написал Рюдигер на своей страничке в «Твиттере», отметив качественную игру вратаря в матче с «Брентфордом».

Напомним, что «Челси» обыграл «Брентфорд» на выезде со счётом 1:0 и сохранил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. Антонио Рюдигер в субботу вечером не играл по причине полученного повреждения.