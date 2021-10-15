​Тухель рассказал, кто не сыграет за «Челси» в субботу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед гостевым матчем против «Брентфорда» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Надеюсь, Тьяго Силва сегодня вернётся из лагеря сборной Бразилии в целости и сохранности. У нас сегодня было тактическое занятие перед игрой с «Брентфордом», которое он пропустил. Он провёл 90 минут в игре за сборную, после чего проведёт 12 часов в пути. Вот и ответ, может ли он сыграть в субботу.

Рюдигер травмирован, Кристиан Пулишич – тоже. По поводу Зиеша у нас есть сомнения – он пропустил две последние тренировки из-за головной боли. Вряд ли он будет с нами завтра.

Лукаку в порядке. Он проводил все тренировки и может сыграть», - высказался Тухель на пресс-конференции.