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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель рассказал, кто не сыграет за «Челси» в субботу

15 Октября 2021 • 18:29 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Челси
6.50 3.70 1.60
16.10 19:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед гостевым матчем против «Брентфорда» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Надеюсь, Тьяго Силва сегодня вернётся из лагеря сборной Бразилии в целости и сохранности. У нас сегодня было тактическое занятие перед игрой с «Брентфордом», которое он пропустил. Он провёл 90 минут в игре за сборную, после чего проведёт 12 часов в пути. Вот и ответ, может ли он сыграть в субботу.

Рюдигер травмирован, Кристиан Пулишич – тоже. По поводу Зиеша у нас есть сомнения – он пропустил две последние тренировки из-за головной боли. Вряд ли он будет с нами завтра. 

Лукаку в порядке. Он проводил все тренировки и может сыграть», - высказался Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Тьяго Силва Томас Тухель Антонио Рюдигер Хаким Зиеш Кристиан Пулишич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
15 Октября 2021 в 18:41
Брентфорд, порви пенсов!!!
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16.10  17:00 Норвич ... Брайтон 3.55 3.35 2.17
16.10  19:30 Брентфорд ... Челси 6.8 4.3 1.51
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