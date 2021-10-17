​Тренер «Брентфорда»: «Челси» повезло, мы бы выиграли 9 из 10 таких матчей»

В субботу вечером «Брентфорд» достойно выступил против «Челси», но всё же проиграл на своём поле лидеру Премьер-лиги со счётом 0:1. Рулевой «пчёл» Томас Франк после завершения игры дал комментарий для Sky Sports.

«Мы отлично выступили. «Челси» одержал победу, но это была победа с везением. Несколько месяцев назад они выиграли финал Лиги чемпионов, а мы – финал плей-офф Чемпионшипа…

Если бы мы снова сыграли такой матч, мы бы выиграли. При такой игре мы бы выиграли 9 из 10 матчей», - высказался Франк.

На текущий момент «Брентфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.