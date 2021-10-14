Дрогба оказался не готов назвать будущего обладателя «Золотого мяча»

По мнению легенды «Челси» Дидье Дрогба, в нынешнем году как никогда много реальных претендентов на самый престижный индивидуальный приз в футболе.

«Ещё никогда соперничество в голосовании за лучшего игрока не было таким открытым. Список номинантов на «Золотой мяч» в этом году выглядит впечатляюще, очень много игроков высокой квалификации.

Мы наблюдаем завершение цикла: Роналду и Месси до сих пор в числе претендентов, но остальным пора выйти на охоту», - приводит слова Дидье Дрогба L’Equipe.

Напомним, что по опросу Marca, фаворитом в гонке за «Золотым мячом» является нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.