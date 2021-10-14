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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дрогба оказался не готов назвать будущего обладателя «Золотого мяча»

14 Октября 2021 • 12:47 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
6.90 3.75 1.55
16.10 19:30

По мнению легенды «Челси» Дидье Дрогба, в нынешнем году как никогда много реальных претендентов на самый престижный индивидуальный приз в футболе.

«Ещё никогда соперничество в голосовании за лучшего игрока не было таким открытым. Список номинантов на «Золотой мяч» в этом году выглядит впечатляюще, очень много игроков высокой квалификации.

Мы наблюдаем завершение цикла: Роналду и Месси до сих пор в числе претендентов, но остальным пора выйти на охоту», - приводит слова Дидье Дрогба L’Equipe.

Напомним, что по опросу Marca, фаворитом в гонке за «Золотым мячом» является нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Золотой Мяч
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