«Челси» с трудом переиграл «Брентфорд»

В восьмом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда». Новички турнира регулярно обстреливали ворота противника и в концовке едва не забили, но все же штанга сыграла за «синих». Команда Томаса Тухеля была сильнее 1:0 благодаря голу Бена Чилуэлла со средней дистанции на 45-й минуте. «Синие» вернули себе первое место.
Протокол игры
|45' Чилуэлл Бен (0:1)
Райя Давид • Йоргенсен Матиас • Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи 32' 72' ( Годдос Саман ( 72') • Ониика Фрэнк 67' ( Форсс Маркус ( 67') • Норгор Кристиан • Йенсен Матиас • Генри Рико • Тони Айвен • Мбеумо Брайан
Запасные: Фернандес Альваро III • Айер Кристоффер • Томпсон Доминик • Гуд Чарли • Расмуссен Мадс • Бидструп Мадс
Менди Эдуар • Чалоба Трево • Кристенсен Андреас • Сарр Маланг • Аспиликуэта Сесар 89' ( Джеймс Рис II ( 89') • Канте Н'Голо • Лофтус-Чик Рубен • Ковачич Матео 18' 65' ( Маунт Мэйсон ( 65') • Чилуэлл Бен • Вернер Тимо • Лукаку Ромелу 77' ( Хаверц Кай ( 77')
Запасные: Хадсон-Одои Каллум • Баркли Росс • Жоржиньо II • Алонсо Маркос • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
16 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Без Рюдигера и Сильвы игра в обороне становится уж слишком хаотичной, ушел Ковачич, еще и в центре поля начались проблемы.
Теперь не стоит удивляться, почему Ливерпуль потерял очки и проглотил аж 3 мяча против Брентфорда. Уверен, что пчёлы в этом сезоне еще пошумят.
До ноября главное стабильно набирать очки, а там надеюсь команда наконец окончательно вольется в сезон. Сентябрь и октябрь кроме пары исключений не дал особо больших надежд, и за это время стоило бы уже давно опуститься с небес на землю.
Но с другой стороны, именно такие победы называют чемпионскими. А Брентфорд, еще потрепет всем нервы.
P.S. поменяйте уже их эмблему. Они лет пять, как носят совершенно другую.
Я просто завидую Брентфорду...иметь такого тренера (способного так ментально замотивировать команду)...нам в обозримом будущем такого не светит...а жаль
Очки не пахнут, особливо если это турнирные, но что это было сегодня?