«Челси» с трудом переиграл «Брентфорд»

В восьмом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда». Новички турнира регулярно обстреливали ворота противника и в концовке едва не забили, но все же штанга сыграла за «синих». Команда Томаса Тухеля была сильнее 1:0 благодаря голу Бена Чилуэлла со средней дистанции на 45-й минуте. «Синие» вернули себе первое место.