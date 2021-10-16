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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» с трудом переиграл «Брентфорд»

16 Октября 2021 • 21:33 Комментировать (4)
Брентфорд
0:1
Челси
окончен

В восьмом туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда». Новички турнира регулярно обстреливали ворота противника и в концовке едва не забили, но все же штанга сыграла за «синих». Команда Томаса Тухеля была сильнее 1:0 благодаря голу Бена Чилуэлла со средней дистанции на 45-й минуте. «Синие» вернули себе первое место.

Протокол игры  
Брентфорд 0:1 Челси
    45' Чилуэлл Бен (0:1)
Райя Давид Йоргенсен Матиас Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи   32'   72' (Годдос Саман (   72') Ониика Фрэнк   67' (Форсс Маркус (   67') Норгор Кристиан Йенсен Матиас Генри Рико Тони Айвен Мбеумо Брайан
Запасные: Фернандес Альваро III Айер Кристоффер Томпсон Доминик Гуд Чарли Расмуссен Мадс Бидструп Мадс
Менди Эдуар Чалоба Трево Кристенсен Андреас Сарр Маланг Аспиликуэта Сесар   89' (Джеймс Рис II (   89') Канте Н'Голо Лофтус-Чик Рубен Ковачич Матео   18'   65' (Маунт Мэйсон (   65') Чилуэлл Бен Вернер Тимо Лукаку Ромелу   77' (Хаверц Кай (   77')
Запасные: Хадсон-Одои Каллум Баркли Росс Жоржиньо II Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
16 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Matteo
16 Октября 2021 в 21:58
Ожидал непростой матч после международной паузы, (по традиции которые Челси в лучшем случае проводит неровно) но чтобы настолько тяжелый?
Без Рюдигера и Сильвы игра в обороне становится уж слишком хаотичной, ушел Ковачич, еще и в центре поля начались проблемы.
Теперь не стоит удивляться, почему Ливерпуль потерял очки и проглотил аж 3 мяча против Брентфорда. Уверен, что пчёлы в этом сезоне еще пошумят.
До ноября главное стабильно набирать очки, а там надеюсь команда наконец окончательно вольется в сезон. Сентябрь и октябрь кроме пары исключений не дал особо больших надежд, и за это время стоило бы уже давно опуститься с небес на землю.
Fireland
16 Октября 2021 в 21:47
Отскок. По хорошему, Брентфорд должен был громить Челси. Спасибо Чеху и штангам.
Но с другой стороны, именно такие победы называют чемпионскими. А Брентфорд, еще потрепет всем нервы.
P.S. поменяйте уже их эмблему. Они лет пять, как носят совершенно другую.
Snk6565
16 Октября 2021 в 21:42
Вот это была жара...давненько пенсов так не гнули...если бы не Менди и каркасы ворот...я затрудняюсь назвать результат...
Я просто завидую Брентфорду...иметь такого тренера (способного так ментально замотивировать команду)...нам в обозримом будущем такого не светит...а жаль
Bub
16 Октября 2021 в 21:39
М-дя.... Спасибо Менди за наше щастливое детство (с)
Очки не пахнут, особливо если это турнирные, но что это было сегодня?
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окончен Уотфорд 0:5 Ливерпуль
окончен Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
окончен Саутгемптон 1:0 Лидс
окончен Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
окончен Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
окончен Норвич 0:0 Брайтон
окончен Брентфорд 0:1 Челси
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
17.10  18:30 Ньюкасл ... Тоттенхэм 3.3 3.7 2.15
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