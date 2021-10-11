Лукаку - о первом отрезке в «Челси»: «Болезненно, но полезно»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку считает неудачный первый отрезок на «Стэмфорд Бридж» отправной точкой в своей карьере, без чего не смог бы выйти на текущий уровень. Тогда бельгиец сыграл 15 «сухих» матчей и был отдан в аренду в «Вест Бромвич» и «Эвертон».

- Это было болезненно, но полезно, но я бы сказал, что больше полезно, потому что я закалил характер. Это мне требовалось для того, чтобы играть так, как сейчас, - заявил Лукаку пресс-службе «Челси».

- Команда была очень хорошей, и никто не знает, сколько у игроков было дополнительных занятий после тренировок. Будучи 18-летним парнем, я видел, как много футболисты работают над собой. Я тогда сказал себе: «Если не играю, тогда это то, что я должен делать».

Спустя 10 лет после первого этапа в «Челси» Лукаку снова играет на «Стэмфорд Бридж».