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Лукаку - о первом отрезке в «Челси»: «Болезненно, но полезно»

11 Октября 2021 • 16:56 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
7.50 4.00 1.50
16.10 19:30

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку считает неудачный первый отрезок на «Стэмфорд Бридж» отправной точкой в своей карьере, без чего не смог бы выйти на текущий уровень. Тогда бельгиец сыграл 15 «сухих» матчей и был отдан в аренду в «Вест Бромвич» и «Эвертон».

- Это было болезненно, но полезно, но я бы сказал, что больше полезно, потому что я закалил характер. Это мне требовалось для того, чтобы играть так, как сейчас, - заявил Лукаку пресс-службе «Челси».

- Команда была очень хорошей, и никто не знает, сколько у игроков было дополнительных занятий после тренировок. Будучи 18-летним парнем, я видел, как много футболисты работают над собой. Я тогда сказал себе: «Если не играю, тогда это то, что я должен делать».

Спустя 10 лет после первого этапа в «Челси» Лукаку снова играет на «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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