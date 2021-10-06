«Тоттенхэм» следит за ситуацией Рюдигера в «Челси»

Будущее Антонио Рюдигера в «Челси» до сих пор остается под вопросом – немецкий защитник так пока и не продлил действующее соглашение с клубом, обратив на себя внимания ряда европейских команд.

Дело в том, что если лондонцы не достигнут компромисса в переговорах с игроком, то он по итогам сезона станет свободным агентом. Ранее сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны «Баварии» и «Реала».

Впрочем, британский таблоид The Sun передает, что за ситуацией также следит «Тоттенхэм» - «шпоры» попытаются опередить конкурентов, если Рюдигер решит покинуть «Челси» в июне следующего года.