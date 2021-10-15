Эвра хочет, чтобы «Золотой мяч» получил кто-то из игроков «Челси»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился своими мыслями касаемо фаворитов на престижный индивидуальный приз.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен получить Канте. Или Жоржиньо, он достоин этого. Не разделяю позицию людей, которые недооценивают его. Итальянец выиграл всё. Он сделал большой вклад в успехи своих команд.

Надоело, что «Золотой мяч» всегда отдают Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Окей, он победил на Копа Америка, но чего он добился с клубом?» - приводит слова Эвра Amazon Prime Video Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 5 декабря в Париже.