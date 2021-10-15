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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра хочет, чтобы «Золотой мяч» получил кто-то из игроков «Челси»

15 Октября 2021 • 20:08 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
6.50 3.70 1.60
Через 22 ч. 14 мин.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился своими мыслями касаемо фаворитов на престижный индивидуальный приз.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен получить Канте. Или Жоржиньо, он достоин этого. Не разделяю позицию людей, которые недооценивают его. Итальянец выиграл всё. Он сделал большой вклад в успехи своих команд.

Надоело, что «Золотой мяч» всегда отдают Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Окей, он победил на Копа Америка, но чего он добился с клубом?» - приводит слова Эвра Amazon Prime Video Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 5 декабря в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси Патрис Эвра Золотой Мяч Жоржиньо Н'Голо Канте
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