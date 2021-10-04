Доннарумма – о конфликте с фанатами «Милана»: «Я всё ещё люблю этот клуб»

Уже в среду, 6 октября, Италия сразится с Испанией в полуфинале плей-офф раунда Лиги Наций. Матч будет проходить на домашнем стадионе «Милана» «Джузеппе Меацца».

В связи с этим, журналисты издания AS поговорили с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о его возвращении на когда-то родную арену. Также была затронута тема конфликта с местными болельщиками, которые неоднократно негативно высказывались о футболисте, упрекая того в погоне за деньгами.

«Я до сих пор люблю «Милан» и этот город. Я надеюсь, не случится ничего из ряда вон выходящего. Я всегда буду фанатом миланского клуба», - заявил новоиспеченный вратарь «ПСЖ», перебравшийся во Францию прошедшим летом на правах свободного агента.