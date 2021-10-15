Алексис Салемакерс продолжит свои выступления в составе «россонери» до 2026 года.

Футболист сборной Бельгии принял решение остаться выступать на «Сан-Сиро», информирует клубная пресс-служба миланцев. Полузащитника в полной мере устроили предложенные по новому соглашению с «дьяволами» условия, по причине чего он оставил свой автограф под пятилетним контрактом с клубом.

Новый документ предусматривает также рост заработной платы Салемакерса.

22-летний бельгиец относительно недавно перебрался в ряды команды Стефано Пиоли – в сентябре прошлого года.

В нынешнем сезоне воспитанник «Андерлехта» провёл за миланский гранд 9 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.