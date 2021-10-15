Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 154 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Салемакерс подписал новый контракт с «Миланом» официально

15 Октября 2021 • 22:43 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
Через 22 ч. 42 мин.

Алексис Салемакерс продолжит свои выступления в составе «россонери» до 2026 года.

Футболист сборной Бельгии принял решение остаться выступать на «Сан-Сиро», информирует клубная пресс-служба миланцев. Полузащитника в полной мере устроили предложенные по новому соглашению с «дьяволами» условия, по причине чего он оставил свой автограф под пятилетним контрактом с клубом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AC Milan (@acmilan)

 

Новый документ предусматривает также рост заработной платы Салемакерса.

22-летний бельгиец относительно недавно перебрался в ряды команды Стефано Пиоли – в сентябре прошлого года.

В нынешнем сезоне воспитанник «Андерлехта» провёл за миланский гранд 9 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Алексис Салемакерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  16:00 Специя ... Салернитана 2.09 3.55 3.6
16.10  19:00 Лацио ... Интер Милан 3.35 3.75 2.1
16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
22:43 · Италия. Серия А
Салемакерс подписал новый контракт с «Миланом» официально
22:18 · Англия. Премьер-лига
Жиру рассказал, в чём разница между «Арсеналом» и «Челси»
21:59 · Италия. Серия А
У Спаллетти угнали машину
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, в академию какого клуба отдал сына
20:45 · Италия. Серия А
«Милан» лишился ведущего полузащитника из-за коронавируса
20:40 · Италия. Серия А
Недвед признал, что финансовый фэйр-плей не работает 1
18:16 · Италия. Серия А
​У Пиоли спросили, сыграет ли Ибрагимович в субботу
18:07 · Италия. Серия А
​Сарри: «Может, я слишком стар для этого футбола» 3
11:07 · Италия. Серия А
Испанский гранд нацелился на Кьезу 4
08:48 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракты с тремя игроками
14 Октября
23:18 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» намерена арендовать Йовича у «Реала»
19:31 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подпишет ещё одного конкурента для Кокорина 2 слухи
18:55 · Италия. Серия А
Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании слухи
18:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернулся в основную группу «Милана»
16:57 · Италия. Серия А
​Абрахам имеет шансы сыграть с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем