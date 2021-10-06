Кьяер – о новом контракте: «Прогресса нет, но я счастлив в «Милане»

Несмотря на появившиеся под конец лета слухи, Симон Кьяер до сих пор не сумел договориться с «Миланом» насчет продления действующего соглашения с клубом. Оказывается, переговоры на данный момент зашли в тупик.

В этом признался сам футболист, ответив на вопрос журналистов Sky Italia: «Прогресса по новому контракту нет, но я по-прежнему счастлив представлять «Милан». Хорошо чувствую себя здесь, нравится город. Руководство знает мою позицию, а пока я нахожусь в ожидании звонка».

Добавим, что с момента перехода в стан «россонери» защитник стал ключевым игроком команды, приняв участие в 63 поединках под руководством наставника Стефано Пиоли.