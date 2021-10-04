Тонали: «Цель «Милана» на сезон – завоевание чемпионства в Серии А»

Вчера «Милан» на выезде в очном противостоянии уверенно одолел одного из прямых конкурентов за высокие места в итальянском первенстве, «Аталанту» (2:3).

Полузащитник Сандро Тонали, который стал одним из главный действующих лиц матча, поделился своими впечатлениями от добытой победой, а также рассказал о планах клуба на сезон. «Если ми приезжаем в Бергамо и ведем со счетом 3:0, то это означает одно – у нас топ-команда. У «Милана» одна единственная цель в этом розыгрыше Серии А – стать чемпионами», - приводит слова футболиста издание Football Italia.

Напомним, что в последний раз «Милан» становился триумфатором чемпионата еще в далеком 2011 году.