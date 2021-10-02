Наставник «Аталанты» Гасперини: «Матч с «Миланом» будет важен для обеих команд»

Уже завтра, 3 октября, состоится центральный матч тура в Серии А, в котором между собой сразятся «Аталанта» и «Милан». Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от поединка.

«Эта встреча будет важна для обеих команд. У нас за спиной две трудных игры с «Интером» и «Янг Бойз», а «Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Стефано Пиоли проделывает отличную работу, нам нужно быть осторожными. Я еще не решил, кто завтра выйдет в основе. Физическое состояние игроков не радует, а на днях мы и вовсе потеряли Робина Госенса», - приводит слова наставника пресс-служба «Аталанты».

Отметим, что в случае ротации состава появиться в старте может россиянин Алексей Миранчук, который в текущем сезоне еще ни разу не сыграл более 60 минут в одном матче.