По всей видимости, дни Александра Ляказетта в лондонском «Арсенале» сочтены – француз настаивает на своем уходе, а «канониры» готовы отпустить футболиста, который уже не является ключевой фигурой для команды.

По информации местного издания The Mirror, руководство «Арсенала» предложило услуги форварда «Милану». Согласно источнику, если итальянцы согласятся подписать Ляказетта, то сделка может быть оформлена уже в зимнее трансферное окно.

Но, в таком случае лондонцы получат за 30-летнего нападающего гораздо меньше его стоимости на рынке, которая равна 28 миллионом евро по данным Transfermarkt. Дело в том, что у игрока истекает срок действия контракта следующим летом, что может привести к уходу из клуба на правах свободного агента.