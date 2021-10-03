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Чемпионат Италии. Серия А

​В матче «Аталанта» - «Милан» забит третий по скорости гол в Серии А как минимум за 17 лет

03 Октября 2021 • 22:10 Комментировать
Аталанта
0:2
Милан
2.12 3.67 3.55
2-й тайм

В матче Серии А между «Аталантой» и «Миланом» забитого гола не пришлось ждать долго. Защитник «россонери» Давиде Калабрия расписался в воротах бергамасков уже на 28-й секунде матча. Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что это третий по скорости гол в Серии А с сезона 2004/2005. Именно с этого сезона эксперты начали собирать подобную статистику.

Быстрее за последние 17 лет в Серии А забивали только Рафаэл Леау в ворота «Сассуоло» (6 секунд) и Салли Мунтари в ворота «Ювентуса» (18 секунд).

Следить за развитием событий в матче «Аталанта» - «Милан» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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Идет 70 минута Аталанта 0:2 Милан 2.18 3.75 3.2
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