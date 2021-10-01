Ивуарийский полузащитник «Милана» Франк Кесси может уже зимой сменить клубную прописку в пользу одного из европейских грандов.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Милан» рискует потерять одного из своих основных футболистов. У Франка Кесси истекает срок действия соглашения в следующем году. Ивуариец готов остаться на «Сан-Сиро», но хотел бы получить оклад по новому договору в 8 миллионов евро, однако «россонери» не в силах позволить себе такие траты.

Предполагается, что Кесси будет продан уже в январе. Основными претендентами на хава считаются «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль».