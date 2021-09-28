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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

28 Сентября 2021 • 18:33 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт AS. По данным источника, футболист твердо намерен покинуть Париж.

Сообщается, что Мбаппе не нравится в «ПСЖ», так как в клубе очень много атакующих футболистов, которые могут вытеснить его из стартового состава. Также ему не нравится, что болельщики парижан постоянно освистывают нападающего.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей в Лиге 1, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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