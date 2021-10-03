«ПСЖ» потерял первые очки, проиграв «Ренну»

Девятый тур чемпионата Франции запомнится сенсацией. Явный фаворит сезона, «ПСЖ» ничего не смог поделать в гостевом матче с «Ренном», уступив со счётом 0:2. Столичная команда ни разу не попала в створ с 10 попыток, в то же время соперник забил на 45-й и 46-й минутах. Результативно пробили Гаэтан Лаборд и Флавьен Тэт.
«ПСЖ» все равно лидирует с отрывом в 6 очков от второго места. «Ренн» - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан 45'
|(2:0) Тэт Флавьен 46'
Гомис Альфред • Траоре Амари • Омари Вармед • Агер Наиф • Мелинг Биргер • Буриго Бенжамен 75' ( Гирасси Серу ( 75') • Мартин Йонас 55' 76' ( Сантамария Батист ( 76') • Тэт Флавьен 87' ( Угочукву Лесли ( 87') • Сулемана Камалдин • Лаборд Гаэтан • 24'Терье Мартен 75' ( Ассиньон Лоренс ( 75')
Запасные: Matthis Abline • Трюффер Адриен • Сален Ромен • Баде Луак
Доннарумма Джанлуиджи • 56'Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • 55'Мендеш Нуну • Верратти Марко 76' ( Эррера Андер ( 76') • Гуэйе Идрисса 76' ( Вейналдум Джорджиньо ( 76') • Ди Мария Анхель • Месси Лионель • Неймар 76' ( Икарди Мауро ( 76') • Мбаппе Килиан 86'
Запасные: Керер Тило • Рафинья Алькантара • Данилу Перейра • Паредес Леандро • Диалло Абду • Навас Кейлор
03 октября. Стадион "Роазон Парк".
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