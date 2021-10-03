«ПСЖ» потерял первые очки, проиграв «Ренну»

Девятый тур чемпионата Франции запомнится сенсацией. Явный фаворит сезона, «ПСЖ» ничего не смог поделать в гостевом матче с «Ренном», уступив со счётом 0:2. Столичная команда ни разу не попала в створ с 10 попыток, в то же время соперник забил на 45-й и 46-й минутах. Результативно пробили Гаэтан Лаборд и Флавьен Тэт.

«ПСЖ» все равно лидирует с отрывом в 6 очков от второго места. «Ренн» - седьмой.