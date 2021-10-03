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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» потерял первые очки, проиграв «Ренну»

03 Октября 2021 • 16:15 Комментировать (14)
Ренн
2:0
ПСЖ
окончен

Девятый тур чемпионата Франции запомнится сенсацией. Явный фаворит сезона, «ПСЖ» ничего не смог поделать в гостевом матче с «Ренном», уступив со счётом 0:2. Столичная команда ни разу не попала в створ с 10 попыток, в то же время соперник забил на 45-й и 46-й минутах. Результативно пробили Гаэтан Лаборд и Флавьен Тэт.

«ПСЖ» все равно лидирует с отрывом в 6 очков от второго места. «Ренн» - седьмой.

Протокол игры  
Ренн 2:0 ПСЖ
(1:0) Лаборд Гаэтан 45'    
(2:0) Тэт Флавьен 46'    
Гомис Альфред Траоре Амари Омари Вармед Агер Наиф Мелинг Биргер Буриго Бенжамен   75' (Гирасси Серу (   75') Мартин Йонас   55'   76' (Сантамария Батист (   76') Тэт Флавьен   87' (Угочукву Лесли (   87') Сулемана Камалдин Лаборд Гаэтан   24' Терье Мартен   75' (Ассиньон Лоренс (   75')
Запасные: Matthis Abline Трюффер Адриен Сален Ромен Баде Луак
Доннарумма Джанлуиджи   56' Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел   55' Мендеш Нуну Верратти Марко   76' (Эррера Андер (   76') Гуэйе Идрисса   76' (Вейналдум Джорджиньо (   76') Ди Мария Анхель Месси Лионель Неймар   76' (Икарди Мауро (   76') Мбаппе Килиан   86'
Запасные: Керер Тило Рафинья Алькантара Данилу Перейра Паредес Леандро Диалло Абду Навас Кейлор
03 октября. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн ПСЖ
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
03 Октября 2021 в 18:43
Как говорится в нашей пословице: в один казан две (а в нашем случае три и более) бараньих головы не поместятся...
Gresnik
03 Октября 2021 в 17:16
гномик опять тянет игру на себя......кому он нравится прошу в палату срочно)))
Redwhite1959
03 Октября 2021 в 16:41
Как говорят в таких случаях - порядок бьёт класс? Так и есть! ПСЖ до счёта 0-2 играли очень вальяжно - в голове каждый игрок держал знаменитую бразильскую фразу - "вы нам забьёте сколько сможете, а мы - сколько захотим!" Не вышло! Более того, судья с ВАРом отняли у хозяев чистый пеналь в конце игры - Хакими опасно играл высоко поднятой ногой, но судейская бригада - почему-то - простила парижан!(( Также как вчера в матче Сассуоло - Интер судьи - почему-то - не оказали красную карточку Хандановичу - красней карточек не бывает!(( Глядя на Месси, вспомнил "Юве" сезона 2006/2007, когда туринцы из-за скандала оказались в Серии В. Многие известные игроки тогда покинули "Старую Синьору", но Буффон, Недвед и Дель Пьеро остались и помогли команде на следующий сезон вернуться в Серию А. Месси же при первых же неудачах "Барсы" её покинул, погнавшись за очередными ЗМ и победой в ЛЧ, перейдя в ПСЖ. Но - как известно - в жизни существует высшая справедливость и - скорее всего - ни того ни другого этот великий футболист не получит. А уважение многих поклонников "Барсы" потеряет навсегда! В этой игре аргентинец всё вроде бы делал правильно, но НЕ блистал! Играл как бы на автомате - без присущего ранее "огонька". Понятно, что "Ренн" это не тот "раздражитель", что МанСити. Но к любому сопернику парижанам надо относиться уважительно и не позволять себе недооценку - болельщики не поймут!
A-LeXX
03 Октября 2021 в 18:11
Боже, дядя, что ты несешь???
Лео очень хотел остаться в Барсе. Но от него уже ничего не зависело.
Иди выпей таблетки и успокойся.
Alex1972
03 Октября 2021 в 16:41
Месси был хорош, полон креатива... Взаимопонимание налаживается... 7-й ЗМ рядом....
CELTIC FROST
03 Октября 2021 в 17:18
да эт понятно. если б не налаживалось. было бы 0:4.
ARTUR
03 Октября 2021 в 16:35
Я думаю красиво слились ..Чувствуют что трон возьмут по любому ,вот и слились,очень сильно грузили за псж..
ингерман
03 Октября 2021 в 16:32
ай меци и ты хде? )))
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 16:29
9-ый тур, голов НОЛЬ ! карлик бревно, карлик дно, карлик ноль!!!
Artur_one
03 Октября 2021 в 17:15
Зачем ты вводишь в заблуждение и пишешь такие гадости ? Он третий матч играет в первенстве, при том два прошлых были неполных для него. Будь добрее теска.
Artur_one
03 Октября 2021 в 17:26
*тезка
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 16:28
днищекарлику ЗМ !
Booker
03 Октября 2021 в 16:56
Не обосрись от радости.
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 16:58
разве только на рожу карлика)))
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окончен Ренн 2:0 ПСЖ
окончен Анже 3:2 Метц
окончен Лорьян 1:1 Клермон
окончен Нант 2:0 Труа
окончен Монако 3:0 Бордо
Идет 45 минута Лилль 1:0 Марсель
03.10  21:45 Сент-Этьен ... Лион 3.75 3.8 1.95
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