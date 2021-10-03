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Экс-игрок «ПСЖ» раскритиковал Неймара: «Он стал избалованным ребёнком»

03 Октября 2021 • 11:34 Комментировать (1)
Ренн
0:0
ПСЖ
1-й тайм

Эдуар Сиссе, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен» в середине «нулевых», поделился  своим мнением о бразильской суперзвезде столичного клуба.

«В «Барсе» он действовал в соответствии со схемой. Неймар играл на чистых мячах. Его задача сводилась часто к обыгрышу соперников, чтобы нарушить их оборонные построения, а после этого он должен был поделиться мячом с генералом Месси. У него так хорошо получалось, что это стало его альтер эго.

В «ПСЖ» форварду в какой-то момент отдали бразды правления в команде и позволили делать всё, что заблагорассудится.

Он отличный футболист, но в Париже Неймар стал избалованным ребёнком», - подчеркнул Сиссе в общении с Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Эдуар Сиссе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Октября 2021 в 13:01
Это не ребенок, а самовлюблённый павлин , и он им не стал ,он им был ,просто оперился
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