Экс-игрок «ПСЖ» раскритиковал Неймара: «Он стал избалованным ребёнком»

Эдуар Сиссе, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен» в середине «нулевых», поделился своим мнением о бразильской суперзвезде столичного клуба.

«В «Барсе» он действовал в соответствии со схемой. Неймар играл на чистых мячах. Его задача сводилась часто к обыгрышу соперников, чтобы нарушить их оборонные построения, а после этого он должен был поделиться мячом с генералом Месси. У него так хорошо получалось, что это стало его альтер эго.

В «ПСЖ» форварду в какой-то момент отдали бразды правления в команде и позволили делать всё, что заблагорассудится.

Он отличный футболист, но в Париже Неймар стал избалованным ребёнком», - подчеркнул Сиссе в общении с Le Parisien.