Месси - лучший игрок «ПСЖ» в проигранном матче с «Ренном»

Аналитики портала WhoScored провели анализ поединка чемпионата Франции между «Ренном» и «ПСЖ», в котором парижский коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

По мнению издания, лучшим футболистом «ПСЖ» в прошедшем матче стал аргентинский нападающий Лионель Месси. 34-летний звездный форвард получил оценку 7,6.

Что касается лучшего игрока встречи среди всех участников, то им стал нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборде.

Это поражение стало для подопечных Маурисио Почеттино первым в текущем розыгрыше чемпионата Франции. После девяти туров парижане набрали 24 очка и продолжают уверенно лидировать в таблице.