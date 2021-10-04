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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси - лучший игрок «ПСЖ» в проигранном матче с «Ренном»

04 Октября 2021 • 09:13 Комментировать
Ренн
2:0
ПСЖ
окончен

Аналитики портала WhoScored провели анализ поединка чемпионата Франции между «Ренном» и «ПСЖ», в котором парижский коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

По мнению издания, лучшим футболистом «ПСЖ» в прошедшем матче стал аргентинский нападающий Лионель Месси. 34-летний звездный форвард получил оценку 7,6.

Что касается лучшего игрока встречи среди всех участников, то им стал нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборде.

Это поражение стало для подопечных Маурисио Почеттино первым в текущем розыгрыше чемпионата Франции. После девяти туров парижане набрали 24 очка и продолжают уверенно лидировать в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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