Почеттино уверен в удачной адаптации Рамоса в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, когда ожидать появление Серхио Рамоса в составе команды.

Испанский 35-летний защитник пришёл в «ПСЖ» летом как свободный агент. Высокооплачиваемый футболист пока так и не дебютировал за новый клуб ввиду постоянных проблем со здоровьем.

«Ещё нет точной даты возвращения Рамоса в строй. Он усиленно работает над этим.

Футболисты с травмами традиционно занимаются по индивидуальному плану вдали от основной группы. Рамос не тренируется с нами. Однако я не сомневаюсь в его успешной адаптации в «ПСЖ». Это бывший капитан «Реала», а значит, у него есть необходимые качества», - цитирует Почеттино RMC Sport.