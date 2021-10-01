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Манчини признался, кого считает лучшим вратарём в мире

01 Октября 2021 • 15:31 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал дебютный поединок голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме в Лиге чемпионов.  Напомним, против «Манчестер Сити» итальянец впервые в своей карьере сыграл в самом престижном клубном турнире Европы.

Вратарю удалось сохранить свои ворота сухими, чем он заслужил похвальные слова в свой адрес от наставника национальной команды. «Доннарумма – лучший в мире, это не обсуждается. Да, в «ПСЖ» у него есть сильный конкурент, но не думаю, что Джанлуиджи много матчей проведет в роли запасного», - приводит слова Манчини Football Italia.

Примечательно, что Маурисио Почеттино во главе парижан пока больше доверяет именно Кейлору Навасу, который проводит в старте большинство матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Джанлуиджи Доннарумма
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