Манчини признался, кого считает лучшим вратарём в мире

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал дебютный поединок голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме в Лиге чемпионов. Напомним, против «Манчестер Сити» итальянец впервые в своей карьере сыграл в самом престижном клубном турнире Европы.

Вратарю удалось сохранить свои ворота сухими, чем он заслужил похвальные слова в свой адрес от наставника национальной команды. «Доннарумма – лучший в мире, это не обсуждается. Да, в «ПСЖ» у него есть сильный конкурент, но не думаю, что Джанлуиджи много матчей проведет в роли запасного», - приводит слова Манчини Football Italia.

Примечательно, что Маурисио Почеттино во главе парижан пока больше доверяет именно Кейлору Навасу, который проводит в старте большинство матчей.