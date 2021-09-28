Бергоми: «Милан» будет снова выигрывать, это вопрос времени»

Прославленный футболист «Интера» Джузеппе Бергоми недоумевает, почему Джанлуиджи Доннарумма решил уйти из «Милана» свободным агентом.

Лучший игрок Евро-2020 присоединился летом к «ПСЖ», но практически не получает игровой практики в новой команде, находясь за спиной у Кейлора Наваса.

«Я не смогу никогда понять его решение. «Милан» будет снова выигрывать, это вопрос времени. Ему следовало немного потерпеть», - приводит позицию Джузеппе Бергоми Calciomercato.

В текущем сезоне 22-летний итальянский голкипер провёл за «ПСЖ» 2 матча и пропустил 1 гол.

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