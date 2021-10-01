Отель, в котором остановился Месси, был ограблен

В последнее время футболисты «ПСЖ» неоднократно подвергались ограблениям. Едва эти неприятности не коснулись звездного новичка Лионеля Месси. Как сообщает The Sun, утром в среду гостиницу, в которой временно проживает семья аргентинца, ограбили неизвестные.

Как стало известно после просмотра видеозаписей камер наблюдения, неизвестные проникли в здание через открытое окно на балконе.

Полиция приняла минимум четыре заявления от пострадавший. Один из них лишился вещей на сумму в 5000 евро.

Отель усилил меры безопасности после ограбления, а сам Месси вскоре съедет в другое место.