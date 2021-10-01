Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 280 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Отель, в котором остановился Месси, был ограблен

01 Октября 2021 • 21:57 Комментировать (4)
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

В последнее время футболисты «ПСЖ» неоднократно подвергались ограблениям. Едва эти неприятности не коснулись звездного новичка Лионеля Месси. Как сообщает The Sun, утром в среду гостиницу, в которой временно проживает семья аргентинца, ограбили неизвестные.

Как стало известно после просмотра видеозаписей камер наблюдения, неизвестные проникли в здание через открытое окно на балконе.

Полиция приняла минимум четыре заявления от пострадавший. Один из них лишился вещей на сумму в 5000 евро.

Отель усилил меры безопасности после ограбления, а сам Месси вскоре съедет в другое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
K.karitch
01 Октября 2021 в 22:19
Украли исподнее Антонеллы?
Артур Измаилов
01 Октября 2021 в 22:10
давай админ, жги, рассказывай шо еще произошло в этом отеле где карлик живет?
Артур Измаилов
01 Октября 2021 в 22:09
это карлик, никак иначе
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 21 минута Ланс 0:0 Реймс 1.89 3.45 4.6
02.10  18:00 Монпелье ... Страсбург 2.55 3.45 2.8
02.10  22:00 Ницца ... Брест 1.84 3.75 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
21:57 · Франция. Лига 1
Отель, в котором остановился Месси, был ограблен 4
15:31 · Франция. Лига 1
Манчини признался, кого считает лучшим вратарём в мире 1
15:19 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Ливерпуль» заинтересованы в Кесси слухи
13:44 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет подписать одного из лучших центрфорвардов мира 1
30 Сентября
19:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сделает ещё одно предложение Мбаппе по новому контракту 2
01:00 · Россия. Премьер-лига
Прямые трансляции матчей у букмекерских контор: Как бесплатно смотреть футбол на сайтах букмекеров 1
29 Сентября
19:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен сразу четырем топ-клубам
13:40 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе - один из лучших» 4
08:38 · Франция. Лига 1
​Доннарумма прокомментировал слухи о том, что он недоволен своей ролью в «ПСЖ»
28 Сентября
18:33 · Франция. Лига 1
Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ» 1
17:41 · Франция. Лига 1
​Анелька: «Месси не забудет, как поступил с ним Почеттино» 4
12:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Клуб сделал всё возможное, чтобы подписать Азмуна»
11:23 · Франция. Лига 1
Анелька: «Мбаппе - номер один в «ПСЖ», Месси должен его обслуживать» 6
08:47 · Франция. Лига 1
Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в АПЛ или Ла Лиге» 2
00:54 · Италия. Серия А
Бергоми: «Милан» будет снова выигрывать, это вопрос времени» 3
Все новости
Рекомендуем