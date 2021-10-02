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Таккинарди: «Переход Доннаруммы в «ПСЖ» - это ошибка агента»

02 Октября 2021 • 13:02 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
Через 21 ч. 25 мин.

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал появившееся проблемы Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ». Отмечается, что итальянец в начале сезона не может выиграть конкуренцию у Кейлора Наваса.

«Доннарумма должен был оказаться в «Ювентусе». Я считаю, что переход в «ПСЖ» является исключительно ошибкой его агента Мино Райолы. Он всегда хотел играть, тогда почему он отправился туда? Не понимаю, чем они думали», - сказал Таккинарди в эфире TMW Radio.

Напомним, что на неделе голкиперу удалось впервые в своей карьере сыграть в Лиге чемпионов, отстояв на ноль в матче с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Алессио Таккинарди Джанлуиджи Доннарумма
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