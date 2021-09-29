Осимхен интересен сразу четырем топ-клубам

Сразу четыре топ-клуба Европы хотят подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, передаёт Goal. По данным источника, интерес к нему проявляют «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Наполи» намерен получить за трансфер Осимхена минимум 120 миллионов евро. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Осимхен стал игроком «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Лилля» за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.