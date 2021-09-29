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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен интересен сразу четырем топ-клубам

29 Сентября 2021 • 19:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
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02.10 14:30

Сразу четыре топ-клуба Европы хотят подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, передаёт Goal. По данным источника, интерес к нему проявляют «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Наполи» намерен получить за трансфер Осимхена минимум 120 миллионов евро. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2026 года. 

Напомним, что Осимхен стал игроком «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Лилля» за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Виктор Осимхен
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