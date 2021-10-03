У Почеттино наибольший процент поражений в «ПСЖ» с 2011 года

Под руководством аргентинского специалиста «Пари Сен-Жермен» проигрывает практически каждый пятый свой матч.

Сегодня вице-чемпионы Франции прервали свою серию побед в национальном первенстве, уступив в гостях «Ренну» 0:2. Это первая потеря очков для «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги 1.

Суммарно же для Маурисио Почеттино это уже девятое фиаско за 46 матчей у руля парижан. То есть, «ПСЖ» при аргентинце проиграл 19,6% своих игр.

Stats Foot информирует, что хуже статистика была у Антуана Комбуаре, который тренировал «принцев» с 2009 по 2011 год.

Ранее Маурисио Почеттино заявил, что травмированный нынче Серхио Рамос непременно сможет адаптироваться в команде.