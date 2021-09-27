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Анелька: «ПСЖ» - это единственный европейский клуб, который я готов возглавить

27 Сентября 2021 • 21:44 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Бывший нападающий сборной Франции и ряда европейских клубов Николя Анелька поделился своими планами на будущее. Как стало известно ранее, специалист намерен начать свою тренерскую карьеру.

«Я хочу жить где-то в Азии или на каком-то другом континенте. Только не в Европе, там я готов возглавить лишь «ПСЖ». Я являюсь поклонником атакующего футбола, поэтому хочу тренировать подобных по стилю игроков», - цитирует слова Анелька местное издание Le Parisien.

Напомним, что Анелька повесил бутсы на гвоздь еще в 2013 году, а с того момента еще ни разу не работал главным тренером, ограничиваясь должностями ассистента или спортивного директора в Индии и Алжире.


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Евро-Футбол.Ру,
Николя Анелька ПСЖ
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