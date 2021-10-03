​Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне

В воскресенье «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Маурисио Почеттино с результатом 0:2 уступила в гостях у «Ренна». Аргентинский тренер парижан дал комментарий по завершению поединка.

«Нам нужно было забивать. Если вы хотите выиграть матч, вам нужно забивать голы. В то же время я думаю, что мы действительно хорошо действовали в течение 25 минут до перерыва. Но, к сожалению, мы не забили. Мы должны были уходить на перерыв при счёте 2:0 в свою пользу, а вместо этого ушли в раздевалку при счёте 0:1 в пользу соперника. Это оказало на нас огромное влияние. А затем мы пропустили в первой же атаке второго тайма. Было сложно принять это.

Конечно, я очень разочарован. Думаю, нам нужны эти две недели паузы. Пришло время подумать и подготовиться к следующей серии из шести игр», - приводятся слова Почеттино на сайте «ПСЖ».