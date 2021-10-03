Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 308 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне

03 Октября 2021 • 23:38 Комментировать (1)
Ренн
2:0
ПСЖ
окончен

В воскресенье «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Маурисио Почеттино с результатом 0:2 уступила в гостях у «Ренна». Аргентинский тренер парижан дал комментарий по завершению поединка.

«Нам нужно было забивать. Если вы хотите выиграть матч, вам нужно забивать голы. В то же время я думаю, что мы действительно хорошо действовали в течение 25 минут до перерыва. Но, к сожалению, мы не забили. Мы должны были уходить на перерыв при счёте 2:0 в свою пользу, а вместо этого ушли в раздевалку при счёте 0:1 в пользу соперника. Это оказало на нас огромное влияние. А затем мы пропустили в первой же атаке второго тайма. Было сложно принять это.

Конечно, я очень разочарован. Думаю, нам нужны эти две недели паузы. Пришло время подумать и подготовиться к следующей серии из шести игр», - приводятся слова Почеттино на сайте «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:57
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая секс модель) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Сент-Этьен 1:1 Лион
Все матчи
Новости
03 Октября
23:47 · Франция. Лига 1
«Лион» был в секундах от победы над «Сент-Этьеном» 1
23:38 · Франция. Лига 1
​Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне 1
21:08 · Франция. Лига 1
Гол и результативный пас Головина в матче с «Бордо» - видео видео
20:02 · Франция. Лига 1
«Лилль» всухую победил в матче с «Марселем»
18:03 · Франция. Лига 1
Мяч Головина помог «Монако» разгромить «Бордо», «Нант» и «Анже» победили
17:26 · Франция. Лига 1
​Головная боль для Карпина: Головин получил травму после ассиста и гола
17:22 · Франция. Лига 1
Как Месси, Неймар и Мбаппе ни разу не попали в створ ворот «Ренна» - видео видео
16:56 · Франция. Лига 1
У Почеттино наибольший процент поражений в «ПСЖ» с 2011 года
16:45 · Франция. Лига 1
Бош не считает Пакета лучшим игроком чемпионата Франции
16:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял первые очки, проиграв «Ренну» 15
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Бордо» - 3:0 (завершён)
13:30 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «ПСЖ» - 2:0 (закончен) 5
11:34 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ» раскритиковал Неймара: «Он стал избалованным ребёнком» 1
10:36 · Франция. Лига 1
Почеттино уверен в удачной адаптации Рамоса в «ПСЖ»
02:48 · Франция. Лига 1
Монако - Бордо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем