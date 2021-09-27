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Доннарумма не планирует уходить из «ПСЖ»

27 Сентября 2021 • 21:02 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма готов продолжить выступления за «Пари Сен-Жермен», где он плотно сидит в запасе.

Минувшим летом Доннарумма стал в составе сборной Италии чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. Вскоре вратарь сменил место прописки и перебрался в качестве свободного агента в «ПСЖ». Но несмотря на свой статус, вытеснить Кейлора Наваса из основы итальянцу не удалось.

Ранее в СМИ появились слухи, что Джанлуиджи Доннарумма огорчён своим положением дел в команде, ввиду чего он может покинуть ряды парижан. Но как информирует инсайдер Фабрицио Романо, данные сведения не соответствуют действительности.

Ситуацию с вратарями в команде прокомментировал Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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