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Чемпионат Франции. 1 лига

​Доннарумма прокомментировал слухи о том, что он недоволен своей ролью в «ПСЖ»

29 Сентября 2021 • 08:38 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Джанлуиджи Доннарумма летом перебрался в «ПСЖ», но на старте сезона итальянец не является безоговорочным номером один во французской команде. Появились слухи о том, что Доннарумма недоволен своей ролью в «ПСЖ». Сам футболист прокомментировал эту информацию после вторничного дебюта в Лиге чемпионов.

«Я счастлив в «ПСЖ» и просто смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Это невероятно – играть в одной команде со всеми этими чемпионами.

У меня нет никаких проблем, я счастлив, а клуб меня всегда поддерживает», - высказался Доннарумма для Sky Sport Italia.

Во вторник «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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