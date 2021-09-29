​Доннарумма прокомментировал слухи о том, что он недоволен своей ролью в «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма летом перебрался в «ПСЖ», но на старте сезона итальянец не является безоговорочным номером один во французской команде. Появились слухи о том, что Доннарумма недоволен своей ролью в «ПСЖ». Сам футболист прокомментировал эту информацию после вторничного дебюта в Лиге чемпионов.

«Я счастлив в «ПСЖ» и просто смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Это невероятно – играть в одной команде со всеми этими чемпионами.

У меня нет никаких проблем, я счастлив, а клуб меня всегда поддерживает», - высказался Доннарумма для Sky Sport Italia.

Во вторник «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.