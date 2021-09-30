«ПСЖ» сделает ещё одно предложение Мбаппе по новому контракту

Руководство «ПСЖ» намерено удержать нападающего Килиана Мбаппе в клубе, передаёт todofichajes. По данным источника, боссы парижан намерены сделать ещё одно предложение футболисту по поводу нового контракта.

Ранее Мбаппе уже неоднократно отклонял предложения «ПСЖ», однако в клубе не теряют надежд по этому поводу. По новому соглашению футболист сможет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до середины 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей в Лиге 1, в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.