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«ПСЖ» сделает ещё одно предложение Мбаппе по новому контракту

30 Сентября 2021 • 19:50 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
03.10 14:00

Руководство «ПСЖ» намерено удержать нападающего Килиана Мбаппе в клубе, передаёт todofichajes. По данным источника, боссы парижан намерены сделать ещё одно предложение футболисту по поводу нового контракта.

Ранее Мбаппе уже неоднократно отклонял предложения «ПСЖ», однако в клубе не теряют надежд по этому поводу. По новому соглашению футболист сможет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до середины 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей в Лиге 1, в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
30 Сентября 2021 в 20:10
И главное чтобы он не смог отказать и тогда может хорька разабьет паралич
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