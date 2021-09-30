Флоренци перенесет операцию

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2), передаёт Sky Sport Italia. По данным источника, у футболиста диагностирована травма мениска.

Сообщается, что футболист будет вынужден перенести операцию. Сроки его восстановления не сообщаются.

Напомним, что Флоренци перешёл в «Милан» этим летом из «Ромы» на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых результативными действиями он не отмечался.

После шести туров чемпионата Италии команда Пиоли набрала 16 очков и расположилась на втором месте.