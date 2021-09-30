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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци перенесет операцию

30 Сентября 2021 • 19:45 Комментировать
Аталанта
...
Милан
2.12 3.55 3.35
03.10 21:45

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2), передаёт Sky Sport Italia. По данным источника, у футболиста диагностирована травма мениска.

Сообщается, что футболист будет вынужден перенести операцию. Сроки его восстановления не сообщаются.

Напомним, что Флоренци перешёл в «Милан» этим летом из «Ромы» на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых результативными действиями он не отмечался.

После шести туров чемпионата Италии команда Пиоли набрала 16 очков и расположилась на втором месте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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