«Аталанта» ушла от разгрома в матче с «Миланом» и едва не спаслась

Седьмой тур Серии А закрывался главным матчем - «Аталанта» принимала «Милан». «Россонери» уже в первой атаке открыли счет. Давиде Калабрия оказался сам перед голкипером и со второй попытки его переиграл. Бергамаски бросились отыгрываться и имели минимум два отличных момента, а забил снова «Милан». Сандро Тонали обокрал защитника, выбежал на ворота и удвоил счет. Один из лидеров Серии А забил и в третий раз, снова прошла быстрая атака, и Рафаэл Леау запустил мяч в верхний угол.

«Аталанта» проснулась лишь в концовке, на 86-й минуте Дуван Сапата реализовал 11-метровый, а в компенсированное время он же сыграл на дальнюю штангу на Марио Пашалича. Как итог - 2:3, Алексей Миранчук снова не играл. «Аталанта» с 11 очками делит шестое место, «Милан» второй, потеряв только два очка в сезоне.