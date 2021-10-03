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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» ушла от разгрома в матче с «Миланом» и едва не спаслась

03 Октября 2021 • 23:43 Комментировать (3)
Аталанта
2:3
Милан
окончен

Седьмой тур Серии А закрывался главным матчем - «Аталанта» принимала «Милан». «Россонери» уже в первой атаке открыли счет. Давиде Калабрия оказался сам перед голкипером и со второй попытки его переиграл. Бергамаски бросились отыгрываться и имели минимум два отличных момента, а забил снова «Милан». Сандро Тонали обокрал защитника, выбежал на ворота и удвоил счет. Один из лидеров Серии А забил и в третий раз, снова прошла быстрая атака, и Рафаэл Леау запустил мяч  в верхний угол.

«Аталанта» проснулась лишь в концовке, на 86-й минуте Дуван Сапата реализовал 11-метровый, а в компенсированное время он же сыграл на дальнюю штангу на Марио Пашалича. Как итог - 2:3, Алексей Миранчук снова не играл. «Аталанта» с 11 очками делит  шестое место, «Милан» второй, потеряв только два очка в сезоне.

Протокол игры  
Аталанта 2:3 Милан
    1' Калабрия Давиде (0:1)
    43' Тонали Сандро (0:2)
    78' Леау Рафаэл (0:3)
(1:3) Сапата Дуван 86'    
(2:3) Пашалич Марио 90'    
Муссо Хуан Паломино Хосе Демирал Мерих   46' (Коопмейнерс Теун (   46') Джимсити Берат Дзаппакоста Давиде Де Рон Мартен   40' Фройлер Ремо   87' (Пашалич Марио (   87') Меле Йоаким   56' (Иличич Йосип (   56') Пессина Маттео   24' (Пеццелла Джузеппе (   24') Малиновский Руслан   56' (Муриэль Луис (   56') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Ловато Маттео Росси Франческо
Меньян Майк Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо   52' Тео Эрнандес   80' (Балло-Туре Фоде (   80') Тонали Сандро   80' (Беннасер Исмаэль (   80') Кесси Франк Салемакерс Алексис Диас Браим   42'   74' (Мессьяс Жуниор (   74'   85') Леау Рафаэл   88'   90' (Пеллегри Пьетро (   90') Ребич Анте
Запасные: Габбия Маттео Кастильехо Самуэль Юнгдал Андреас Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Жиру Оливье
03 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта
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Комментарии (3)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:57
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ARTUR
04 Октября 2021 в 01:01
Очень симпатичный Милан сделал Пиоли,респект.Игра радует глаз.
Platinum9
04 Октября 2021 в 00:07
Самый неудобный соперник для Милана. Отлично что победили
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окончен Рома 2:0 Эмполи
окончен Фиорентина 1:2 Наполи
окончен Аталанта 2:3 Милан
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