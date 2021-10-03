«Ибрагимович может играть вечно» - Пиоли

Тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о своём звёздном подопечном – Златане Ибрагимовиче.

39-летний шведский нападающий пребывает на финальном этапе своего восстановления от травмы.

«Не берусь утверждать, как долго ещё Златан способен блистать. Но исходя из увиденного мной и его энтузиазма, скажу, что Ибрагимович может играть вечно.

Случается, что к некоторым поединкам он не подходит со стопроцентной готовностью. Но страсть Златана огромна. Он любит дело, которым занимается», - цитирует Пиоли AS.

Алленаторе «красно-чёрных» добавил, что появление Ибрагимовича на поле в сегодняшнем матче с «Аталантой» исключено.